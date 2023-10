L'un des Ballon d'Or les plus contestés de l'Histoire ?

Après 2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019 et 2021, voici le 8e Ballon d'Or pour Lionel Messi. La Pulga, qui a réalisé une Coupe du monde de très haut niveau et porté son pays vers une victoire finale, remporte une nouvelle fois le trophée récompensant le meilleur joueur du monde.

Un trophée qui, une nouvelle fois sur ces dernières années, apporte avec lui son lot de frustrations et de critiques - n'en déplaise à Eden Hazard.

Car en dépit de ses excellentes performances sous le maillot de l'équipe nationale, Messi aura vécu une saison bien plus compliquée dans un PSG certes champion de France, mais à nouveau humilié sur la scène européenne.

Certains diront qu'Erling Haaland - 2e -, auteur d'une fantastique saison avec Manchester City marquée par une victoire en Ligue des Champions le méritait davantage. D'autres diront qu'à l'instar de Modric en 2018, Messi n'aura pas volé son Ballon d'Or.

Kevin De Bruyne voit Kylian Mbappé lui "chiper" sa 3e place de la saison dernière.

LIONEL MESSI IS THE 2023 MEN’S BALLON D’OR!



Eight Ballon d’Or for Argentina hero! 🖐🤟#ballondor pic.twitter.com/1slOJ6EoKj