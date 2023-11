🎥 La comparaison de plus en plus frappante entre Amadou Onana et... un joueur de l'Equipe de France

De plus en plus impactant en Angleterre, Amadou Onana rappelle aux spécialistes un joueur bien connu des pelouses de Premier League : un certain Paul Pogba.

Amadou Onana n'est pas dans la situation la plus confortable à Everton. Le Diable Rouge enchaîne les matchs et est un élément déterminant des Toffees, mais doit se battre chaque semaine pour éviter une relégation en Championship. Un statut pas toujours facile à assumer pour Onana, qui a fêté son 22e anniversaire au mois d'août. Un statut important que le milieu de terrain assume pourtant pleinement, comme en équipe nationale. Outre-Manche, les comparaisons vont vite. Dès qu'un joueur phare disparaît des radars, il est automatiquement remplacé par le nouveau "lui". Combien de "nouvel Eden Hazard" n'ont pas déjà débarqué à Chelsea depuis le départ du Diable Rouge, sans jamais retrouver la même saveur d'antan ? Mais cette fois, les observateurs anglais voient l'histoire se dérouler différemment. Dans son style caractéristique, Amadou Onana rappelle beaucoup un certain Paul Pogba, notamment sur ces images de la rencontre du Belge contre West-Ham, la semaine dernière. L'Angleterre trouve la comparaison de plus en plus frappante et estime qu'Onana saura passer un cap pour obtenir, un jour, le galon de l'international français. 🇧🇪 Amadou Onana vs West Ham (A)pic.twitter.com/FAIXhfno9Y — 🈴️ (@RegistaCall) October 29, 2023