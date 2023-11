A défaut de marquer à nouveau, une belle récompense pour relancer Gift Orban

Gift Orban ne marque plus aussi rapidement que la saison passée. Mais ses six mois en surrégime marquent tout de même les esprits.

Face aux Islandais de Breidalbik, Gift Orban a marqué un but pour la première fois depuis le 20 août. Contre le Standard, il était à nouveau sur le banc et n'est pas monté au jeu, tandis qu'Hugo Cuypers et Tarik Tissoudali alimentaient le marquoir.

La rencontre de Coupe de Belgique de ce soir face au Patro Eisden était l'occasion pour Hein Vanhaezebrouck de l'aligner à nouveau. Avec une équipe composée en grande partie de titulaires, les Buffalos se sont imposés 1-3. Si le Nigérian n'a pas à nouveau retrouvé le chemin des filets, il peut tout de même se réjouir d'une belle récompense.

L'attaquant de 21 ans fait en effet partie des 11 nominés pour le titre de meilleur jeune joueur africain de l'année. Bilal El Khannouss (Genk) et Ernest Nuamah (que le RWDM avait acheté 25 millions pour le prêter à Lyon) font également partie des prétendants.