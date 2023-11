Charleroi avec ses deux cadres incertains pour défier La Gantoise ? La situation évolue dans le bon sens

Felice Mazzù compte plusieurs blessés dans son effectif. Heureusement pour lui, Damien Marcq et Adem Zorgane sont déjà de retour à l'entraînement et pourraient peut-être jouer ce week-end, selon l'avis du médecin.

Ce début de saison est difficile pour Charleroi et Felice Mazzù aura besoin de tous ses hommes pour remonter la pente. Les Zèbres figurent loin des Play-Offs 1 et sont plus proches de se battre pour ne pas rejoindre la lutte pour la relégation.

De plus, Felice Mazzù compte plusieurs blessés dans son effectif. C'est notamment le cas de Damien Marcq et Adem Zorgane, touchés contre Eupen le week-end dernier et absents en Coupe de Belgique sur la pelouse de Thes Sport.

Mais l'entraîneur de Charleroi pourrait bientôt recevoir une bonne nouvelle. Sudinfo annonce que les deux joueurs ont fait leur retour à l'entraînement et attendent les avis du médecin pour savoir s'ils pourront, ou non, défendre leurs couleurs dimanche, contre La Gantoise.