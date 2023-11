Un excédentaire du RSC Anderlecht aurait des options dès janvier

Le noyau du RSC Anderlecht est particulièrement chargé, et Brian Riemer ne pourra pas donner du temps de jeu à tout le monde. Un milieu de terrain pourrait ainsi aller chercher du temps de jeu ailleurs.

Amadou Diawara a peu d'opportunités de temps de jeu au RSC Anderlecht cette saison. Le milieu de terrain guinéen était titulaire en Coupe de Belgique, mais avec le retour de Thomas Delaney, il sait que le reste de la saison sera très compliqué.

Interrogé à ce sujet après la victoire à la RAAL, Diawara a relativisé, assuré qu'il ne pensait pas encore à un départ. Mais au vu de son salaire très important (l'un des plus élevés du RSCA), il pourrait bien être poussé vers la sortie.

Selon le média African Foot, plusieurs clubs se seraient en tout cas déjà renseignés à son sujet. Ainsi, Sassuolo et le Genoa auraient pris leurs informations concernant Amadou Diawara, qui compte 127 matchs de Serie A pour Bologne, le Napoli et la Roma. Le Celta Vigo et Grenade seraient également sur le coup.