Qui remplacera Yaya Touré sur le banc du Standard ? Carl Hoefkens aura-t-il le premier choix ?

L'Ivoirien a quitté le Standard ce vendredi pour rejoindre l'Arabie Saoudite. Carl Hoefkens a déjà plusieurs noms en tête pour le remplacer, mais aura-t-il le premier choix ?

De manière aussi furtive qu'il est arrivé, Yaya Touré a quitté le bord de Meuse ce vendredi pour rejoindre le staff de l'équipe nationale d'Arabie Saoudite et épauler son ancien mentor à Manchester City, Roberto Mancini.

Une question se posait alors : l'Ivoirien sera-t-il remplacé sur le banc du Standard, lui qui avait un impact difficilement quantifiable aux yeux du grand public ? Car si les joueurs, et précisément les milieux de terrain, nous ont tous précisé lors d'interviews le plaisir que c'était de travailler quotidiennement avec une telle légende, sa discrétion et son envie de ne pas tirer la couverture sur lui ont rendu son réel apport compliqué à estimer.

Carl Hoefkens a apporté les premiers éléments de réponse en conférence de presse ce vendredi, à deux jours de la réception d'un KV Malines qui a la tâche encore plus rude de devoir se trouver un nouvel entraîneur principal après le limogeage de Steven Defour.

"Absolument. C'est important de trouver quelqu'un et on veut que ça soit fait le plus vite possible. C'est encore tôt, mais j'ai déjà quelques noms en tête." Peut-être l'entraîneur du Standard pense-t-il à un certain Rik De Mil, qui avait été cité à Sclessin et qui a côtoyé Hoefkens au Club de Bruges ? Impossible encore de se prononcer.

D'autant qu'il n'est pas encore certain que Carl Hoefkens ait le premier choix quant au nom de son futur adjoint. C'est bien Fergal Harkin qui avait trouvé Yaya Touré en début de saison, peut-être le directeur sportif du Standard voudra-t-il encore faire fonctionner son carnet d'adresse ?