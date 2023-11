Surréaliste : John Textor dans de beaux draps au Brésil après ses propos polémiques

Suite à ces propos, Textor se retrouve dans le viseur du championnat brésilien et de ses dirigeants. La CBF (Confédération Brésilienne de football) n'a pas hésité à réagir.

Selon les informations de TNT Sports, la CBF aurait en effet décidé d'attaquer Textor en justice. La Confédération, qui a un historique douloureux avec la corruption, ne laissera pas passer de telles accusations. Encore une sortie dont l'Américain se serait bien passé...

🚨 John Textor está sendo processado criminalmente pela CBF, após alegar corrupção no #Brasileirão2023.



O norte-americano fez as acusações depois da derrota sofrida para o Palmeiras. As informações são da nossa @moniquedanello. pic.twitter.com/eiANf1VcGO