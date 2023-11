Ça se complique pour Charles De Ketelaere à Bergame

Il avait plutôt bien commencé sa deuxième aventure italienne, mais Charles De Ketelaere ne semble être plus un titulaire à part entière à l'Atalanta.

Il avait marqué un but et distillé deux assists lors de ses cinq premières apparitions en Serie A avec l'Atalanta et semblait avoir évacué la frustration d'une saison très compliquée à Milan.

Mais ça se passe moins bien depuis quelques semaines pour Charles De Ketelaere à Bergame. Pour la troisième rencontre de suite, le Diable Rouge a d'ailleurs dû se contenter d'un temps de jeu limité, samedi après-midi. Sur le banc en début de match, il n'a joué que les dix dernières minutes du choc contre l'Inter.

Un choc que l'Atalanta a perdu. Mené 0-2 suite à des buts d'Hakan Calhanoglu et Lautaro Martinez, les Bergamasques ont réduit le score via GIanluca Scamacca, mais n'ont pas été en mesure d'égaliser (1-2). Au classement de la Serie A, l'Inter conforte sa place de leader, l'Atalanta pointe à la cinquième place.