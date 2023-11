L'avenir de Jérémy Perbet est incertain : il fait un appel du pied à l'un de ses anciens clubs !

Jérémy Perbet espérait autre chose en signant à Winkel, en Nationale 1. Le club va en effet arrêter ses activités, et l'ancien meilleur buteur de Pro League se cherchera un nouveau défi...

À 38 ans, Jérémy Perbet est toujours actif : après avoir participé à la montée du FC Liège en inscrivant 31 buts la saison passée, l'ex-buteur du Sporting Charleroi est resté en Nationale 1 sous les couleurs de Winkel Sport, et compte 3 buts en 12 matchs cette saison.

Malheureusement pour lui, le club de Winkel a annoncé qu'il mettrait un terme à ses activités en N1 la saison prochaine : Carlos Vanderhelst, principal sponsor et actionnaire du club, va se concentrer sur Roulers, qui évolue en D3 VV et vise un retour au sein du football professionnel via les infrastructures du défunt KSV Roulers.

Perbet, qui avait signé un contrat de 3 ans, a fait savoir dans La Dernière Heure qu'il ne comptait pas arrêter pour autant. "Je compte jouer jusqu'à la date prévue. Je suis ouvert à toute proposition". Parmi celles qu'on imagine voir arriver sur sa table figurera peut-être... le RAEC Mons, ou plutôt sa nouvelle version appelée Renaissance Elisabeth Mons, qui domine la D2 ACFF.

"Mons, comme Charleroi, a une place spéciale dans mon coeur. Ce qu'ils font est exceptionnel. Les dirigeants ont mon numéro, discuter n'engage à rien", lance Jérémy Perbet. Le message sera certainement passé...