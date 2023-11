Bruxelles en feu : l'équipe de la semaine met la capitale à l'honneur !

Il y a du beau monde dans notre équipe de la semaine, et un peu comme la semaine passée, certaines équipes trustent les places. Trois équipes ont ainsi placé 3 joueurs, dont 6 venus de la capitale !

Gardien de but

Peu de gardiens ont sorti le grand jeu ce week-end, même si on peut mentionner Arnaud Bodart et Kasper Schmeichel pour quelques arrêts bien sentis. Mais nous optons pour une petite surprise : le discret Tom Vandenberghe a aidé le KV Courtrai à prendre un point précieux sur la pelouse du RWDM.

Défenseurs

Le trio défensif compte deux joueurs issus de Bruxelles, mais commençons par un habitué de cette rubrique : Jordan Torunarigha évolue à son meilleur niveau et a bien aidé La Gantoise à aller prendre les 3 points tranquillement sur la pelouse de Charleroi.

Un autre habitué : Jan Vertonghen, qui a manqué ses premières minutes en championnat pour une sortie sur blessure en toute fin de rencontre, a encore été impressionnant au Cercle, mettant Kevin Denkey dans sa poche.

Koki Machida, enfin, s'impose de plus en plus comme l'une des forces tranquilles de notre championnat. Skov Olsen n'a pas existé devant le Japonais, qui sort aussi de temps à autre de sa zone pour amener le surnombre devant.

Milieux de terrain

Et revoilà Gand, l'Union et Anderlecht ! Julien De Sart a été à la fois le métronome et le pitbull de l'entrejeu des Buffalos à Charleroi. Archie Brown, côté gauche, fait une seconde apparition consécutive dans l'équipe de la semaine : quel joueur !

Cameron Puertas a encore confirmé sa très belle forme avec l'Union, qu'il a bien aidé à prendre les 3 points contre Bruges pour la première fois depuis la remontée de l'USG en D1A. Enfin, immanquable cette semaine : Thorgan Hazard a sorti une véritable masterclass, et ce sans même inscrire son nom parmi les buteurs ou passeurs décisifs.

Attaquants

Un choix était évident : Michel-Ange Balikwisha a inscrit un doublé et était au four et au moulin dans la belle victoire de l'Antwerp face à Genk. Deux buts, presque un troisième : si l'Antwerp veut stopper l'hémorragie et chasser le top, ce sera grâce à un grand Balikwisha.

Avec un but et un assist, mais surtout une belle présence dans le jeu, Kasper Dolberg complète le trio anderlechtois du onze. Mais le véritable MVP du weekend, c'est Mohamed Amoura : un doublé avec l'un des buts de la saison pour l'Algérien, dont on se demande bien comment l'Union a bien pu aller le dégoter.