Mohamed Amoura revient sur son fantastique but : "Facile pour moi !"

Ce dimanche, le public du Parc Duden a eu droit à un spectacle éblouissant de la part de Mohamed Amoura. L'Algérien de l'Union a d'abord marqué d'un retourné phénoménal, avant de dribbler Mignolet.

En après-match, Amoura s'est présenté avec le bras en écharpe. Il s'est en effet blessé à l'épaule sur son second but. Il s'est montré assez modeste dans sa réaction.

"Ce que je réalise ne me surprend pas parce que je travaille énormément pour connaître de pareils moments. Je me suis blessé sur le second but en glissant et en retombant sur mon épaule. Je ne crois pas que c’est trop grave, merci.", a-t-il commencé, parlant aussi de son fantastique ciseau. "C’est un geste facile pour moi, je le tente souvent à l’entraînement."

En 12 rencontres jouées depuis son arrivée à l'Union, Amoura compte déjà 9 buts inscrits. Les clubs, comme l'expliquait Anthony Moris, devront mettre en place des plans anti-Amoura. Ce que ce dernier ne semble pas craindre. "Je ne crains personne, j’essaie juste d’être décisif et de prendre du plaisir."