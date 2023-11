Tottenham perd un match complètement fou et laisse la tête à Manchester City !

Tottenham a perdu la tête de la Premier League. Les Spurs recevaient Chelsea et se sont inclinés au bout du suspens.

Tottenham s'est incliné (1-2) ce lundi dans la dernière rencontre de la 11e journée de Premier League, face à Chelsea ; une défaite qui permet à Manchester City de reprendre la tête du championnat. Et surtout, un derby londonien qui a donné lieu à l'un des matchs les plus fous de l'année.

Ainsi, alors que Dejan Kulusevski avait mis Tottenham sur du velours dès la 6e minute (1-0), les Spurs, qui auraient pu faire le break via Son hors-jeu (14e), vont complètement craquer... mais s'en remettre au VAR : deux buts de Chelsea presque coup sur coup seront annulés par la vidéo (Sterling, 21e et Caicedo, 28e).

La défense de Tottenham prend l'eau et finit par craquer : un tacle de boucher de Romero dans le rectangle laisse son équipe à 10, et Palmer transforme le penalty (1-1, 35e). Alors que Tottenham continue à pousser, ça craque même physiquement : en une minute, James Maddison et Micky Van de Ven se blessent.

Un quatrième but sera refusé dans cette première période, sur un hors-jeu de Jackson (37e), et la mi-temps n'est sifflée qu'après 12 minutes de temps additionnel, des cartons jaunes à la pelle et même un check du VAR pour un coude de Reece James, pas sanctionné.

Chelsea vainqueur mais Tottenham courageux

On se dit que tout peut arriver en seconde période car Ange Postecoglou n'a pas changé son fusil d'épaule et veut encore aller chercher la victoire. Mais un second carton jaune, tout à fait mérité, pour Destiny Udogie tue dans l'oeuf les ambitions de Tottenham (55e).

C'était sans compter sur l'incroyable maladresse de Chelsea : il faut attendre la 75e, après des ratés colossaux de Jackson et Cucurella, pour qu'enfin, les Blues passent en tête sur une énième percée de Sterling dans le dos de la défense (1-2, 75e, Nicolas Jackson). Eric Dier croit faire exploser le Tottenham Stadium sur phase arrêtée à la 78e, mais un hors-jeu est encore sifflé et son égalisation folle est refusée.

C'est ensuite encore Bentancur qui frôle l'égalisation ; Chelsea est enfoncé par une équipe à 9. Sans succès au final, et c'est même sur un triplé de Nicolas Jackson que se termine la rencontre, pour un score franchement sévère au vu du courage des Spurs (1-4). Manchester City est leader de Premier League !