Flips, Ashimeru, Dupé, Lonwijk... Anderlecht pense déjà à dégraisser cet hiver

Anderlecht a un noyau bien trop large pour le nombre de rencontres à venir, et le retour de blessures de certains ne va rien arranger. Jesper Fredberg va donc devoir se remettre au boulot cet hiver, mais dans l'autre sens cette fois.

Personne ne peut nier que Jesper Fredberg a fait un travail impressionnant l'été dernier. Avec 12 transferts entrants, le directeur sportif du Sporting d'Anderlecht a peut-être même attiré... un peu trop de joueurs pour un club qui ne dispute somme toute que le championnat et la Coupe (celle-ci n'ajoutant que 5 matchs au maximum au calendrier).

Avec 26 joueurs sans même compter les jeunes comme Lissens et Degreef, Anderlecht a plus de 2 options par poste, parfois bien plus. Certains garçons comme Amadou Diawara, Benito Raman, Majeed Ashimeru et même de nouvelles recrues comme Justin Lonwijk, Alexis Flips, Maxime Dupé ou Louis Patris, le temps est long.

Alexis Flips vers un prêt ?

Concernant Maxime Dupé, on sait qu'une solution est cherchée. Avoir deux n°1 potentiels dans la force de l'âge n'est pas l'idéal, malgré ce que peut affirmer Brian Riemer. L'idée serait plutôt de laisser un jeune talent grandir dans l'ombre de Kasper Schmeichel, un peu à l'image du duo Verbruggen-Van Crombrugge la saison passée (la rumeur Valdimarsson a donc du sens).

Concernant Alexis Flips, un prêt pourrait être envisagé, car ses chances seront encore plus réduites maintenant que Yari Verschaeren se rapproche d'un retour sur les terrains. Le Français a du mal à s'adapter pour plusieurs raisons : Riemer l'utilise à un poste qu'il n'apprécie pas vraiment, et l'anglais majoritairement parlé à Neerpede ne le mettrait pas fort à l'aise. Un prêt peut l'aider, car à moyen terme, il semble tout de même correspondre au style de la maison.

Benito Raman cherche quant à lui une solution définitive, car son contrat arrive à son terme en fin de saison. L'été dernier, il avait été bloqué à sa grande frustration, et à celle de Saint-Trond ; un comportement qui reste encore un peu nébuleux de la part d'Anderlecht, car depuis, Raman n'a pas reçu sa chance, ou très peu.

Enfin, les dossiers Diawara et Ashimeru devraient être à nouveau ouverts : tous deux pouvaient déjà partir l'été dernier en cas de belle offre. Reste à voir si celle-ci arrivera avec si peu de temps de jeu. Avec Rits, Delaney, Leoni et Arnstad (voire Degreef) à leur position, tous deux semblent bloqués. Et Justin Lonwijk ? Visiblement en manque de rythme, le Néerlandais a besoin de minutes. Mais il n'est que prêté, et une solution pourrait être cherchée avec le Dynamo Kiev pour qu'il aille chercher du temps de jeu ailleurs...