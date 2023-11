Gros coup dur pour un espoir belge en pleine forme

Logan Ndenbe (23 ans) évolue au Sporting Kansas City depuis 2021, et disputait jusque là probablement sa meilleure saison. L'ex-international Espoir (7 caps) participe actuellement aux Playoffs de la MLS Cup et restait sur deux buts d'affilée face à Saint-Louis.

Malheureusement pour lui, la saison de Ndenbe est terminé : il s'est occasionné une déchirure du ligament en plein match contre Saint-Louis. Une blessure encourue à la 62e minute... qui ne l'a pas empêché de finir le match : "Je ne sais pas comment j'ai fait, pour être honnête", reconnaît le joueur après coup. "Je me sens bien, ça va, c'est la vie d'un footballeur. C'est juste un mauvais timing car je voulais encore aider l'équipe dans les Playoffs. Je dois juste rester fort mentalement et revenir plus fort".

Ndenbe: "So I keep playing 40 minutes with this [torn ACL]. I don't know how to be honest but I was feeling great." #SportingKC pic.twitter.com/OYKDTR9F2o