Un ancien Diable Rouge n'a pas digéré sa non-sélection pour la Coupe du monde 2018 : "Je ne voulais pas que la Belgique gagne !"

Lors de la Coupe du monde 2018, les Diables Rouges ont écrit l'Histoire en terminant 3e du tournoi. Si toute la Belgique en garde un bon (et nostalgique) souvenir, ce n'est pas le cas de Kevin Mirallas, non sélectionné par Roberto Martinez pour cette compétition.

"Lorsque la sélection a été annoncée, j'étais assis sur la plage avec ma femme et mes enfants. Une demi-heure avant l'annonce, je n'avais toujours pas reçu de coup de téléphone (de Roberto Martinez), mais j'ai gardé mon calme. J'étais convaincu que je participerais à la Coupe du monde", explique Kevin Mirallas dans une interview accordée au Nieuwsblad.

Le coup de fil a bien eu lieu...mais annonçant une mauvaise nouvelle. "Lorsqu'il s'est avéré que c'était Roberto Martinez, je voyais déjà la tempête se préparer. Mon visage a changé du tout au tout. Il a dit qu'il y avait beaucoup de joueurs blessés et qu'il avait donc choisi d'inclure plus de défenseurs dans l'équipe. Origi, Nainggolan et moi-même n'avons pas été retenus. Martinez a dit qu'il avait trop de respect pour moi pour me prendre comme réserviste. Il a jugé que cela aurait été trop dur pour moi."

"J'ai raccroché, j'ai prévenu ma femme et j'ai été en état de choc pendant trois jours. Mentalement, c'était une pilule amère à avaler. C'est égoïste, mais à l'époque, je ne voulais pas que les Diables Rouges gagnent la Coupe du monde", confie Mirallas. "Après tout, comment aurais-je réagi s'ils avaient gagné ? Cela aurait été très difficile parce que je n'avais pas été retenu. Quand ils ont été éliminés, j'étais évidemment triste, mais en même temps soulagé parce que j'aurais pu être moi aussi champion du monde."