🎥 Un ancien Diablotin signe son premier but chez les pros en plus d'un an

Le Fortuna Sittard a signé une large victoire hier. Milan Robberecths faisait partie des buteurs.

Le Fortuna Sittard n'a pas fait de cadeau à Heracles vendredi soir en signant une large victoire : 4-1. Parmi les différents buteurs de la soirée du côté du Fortuna, on retrouvait un ancien joueur du championnat.

Milan Robberechts a, en effet, trouvé le chemin des filets sur le deuxième but de son équipe. L'ancien joueur de Malines et également ancien U18 belge a signé son premier but chez les pros en plus d'un an.

Son dernier but remontait au 21 août 2022 avec Malines lors de la cinquième journée de championnat dans la victoire spectaculaire 5-4 face à Westerlo.