Sous pression, Ronny Deila s'emporte : "Je suis fatigué..."

Victoire obligatoire pour Ronny Deila ce dimanche. Lors du derby face au Cercle de Bruges, l'entraîneur norvégien jouera (très) gros.

En conférence de presse, Ronny Deila s'est présenté visiblement nerveux. Il faut dire que malgré la récente qualification pour le prochain tour de Conference League, Bruges n'est dans le même temps que 7e de Pro League et devra réaliser un résultat ce dimanche lors du derby.

Le niveau de jeu du Club interroge et inquiète. Et ça, cela énerve Deila. "Je suis fatigué de parler toujours des mêmes choses. La pression, c'est la pression ! Nous ne voulons qu'une chose : gagner. Et je ne vois pas pourquoi ça ne marcherait pas contre le Cercle dimanche. Il faut se motiver et surtout ne pas trop réfléchir. Mes joueurs doivent entrer sur le terrain et prendre du plaisir", relaye le Nieuwsblad.

"Sous la pression, il faut aussi être performant, mais c'est nouveau pour un certain nombre de joueurs. La pression sur l'entraîneur, la pression sur les joueurs : dans un grand club, elle est toujours présente. Je ne peux rien dire sur l'attitude de mes garçons, car ils font vraiment tout ce qu'il faut. Il faut juste que le potentiel se révèle un jour ou l'autre", a continué Deila.