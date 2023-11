Yari Verschaeren est de retour : il va retrouver les terrains très bientôt !

Après des mois d'absence pour une rupture des ligaments, Yari Verschaeren va faire son retour sur les terrains. Il est même déjà prêt à disputer un match amical dès cette trêve internationale.

Yari Verschaeren s'était gravement blessé en mars dernier sur la pelouse d'OHL, se rompant les ligaments croisés. Une blessure qui aurait dû, selon le verdict initial, le tenir éloigné des terrains jusqu'en 2024. Mais la rééducation du jeune milieu offensif s'est très bien passée, et Verschaeren est déjà prêt à retrouver les terrains.

Brian Riemer a même donné une update particulièrement positive ce vendredi en conférence de presse. "Yari est en pleine forme. Il accélère, il court, il tacle, il va au contact. Il ne lui manque que le rythme de match", déclare l'entraîneur du RSC Anderlecht. Et ce rythme, il devrait aller le chercher durant la trêve internationale.

"Nous allons disputer un match amical ce jeudi contre Zulte Waregem. Ce sera un excellent test pour lui", se réjouit Riemer, qui reconnaît qu'il doit se tempérer : "Il faut trouver le juste milieu entre les conseils du staff médical, qui veut le ménager, et moi qui en tant qu'entraîneur, veut le faire jouer le plus vite possible".