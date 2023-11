Voilà Anderlecht prévenu : "Personne n'a d'influence sur Gift Orban"

Les dernières semaines ont été compliquées pour Gift Orban. Mais retrouver le chemin des filets reste le meilleur remède.

Hugo Cuypers incontestable, Tarik Tissoudali qui retrouve la forme, Gift Orban auteur d'un triplé en Conférence League : Hein Vanhaezebrouck est confronté à un problème de luxe en attaque à La Gantoise. Le cas de Gift Orban, auteur de 20 buts en 22 matchs la saison passée et désormais réserviste, est particulièrement dur à cerner.

Pour ses coéquipiers aussi, le Nigérian reste une énigme. Interrogé par Het Laatste Nieuws, Julien De Sart confirme : "Personne ne l’influence, je suppose. C’est aussi la beauté du football, que vous devez réunir différents joueurs de football avec d’autres ensembles d’esprit dans une équipe. Ce n’est pas toujours facile".

Une confiance en lui qui pourrait faire mal dès cette après-midi à Anderlecht, d'autant que le collectif gantois fait de son mieux pour encadrer Orban : "Nous avons un bon groupe qui est connecté. Bien sûr, il y a des hauts et des bas. Mais le plus important, c'est que tous les joueurs comprennent que le groupe est le plus important. Gift Orban encore acquérir de l’expérience, apprendre. Mais il est encore jeune" conclut De Sart.