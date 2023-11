24/24, un titre de champion d'automne : cette fois, l'Union peut-elle aller au bout ?

Comme en 2021-2022, l'Union Saint-Gilloise mènera la danse à la mi-course. Cette fois, les Unionistes peuvent-ils aller au bout ?

Largement dominatrice face au KV Courtrai (3-0), l'Union Saint-Gilloise s'est une nouvelle fois imposée, pour la 11e fois déjà en 14 rencontres. Après 2021-2022 sous la houlette de Felice Mazzù, les Unionistes sont champions d'automne une journée avant la fin du premier tour.

Si les joueurs qui embrasent chaque semaine le Parc Duden ont bien changé, les résultats restent. Le "tube de l'été" d'il y a un petit peu plus de deux ans ne s'est pas encore essoufflé, que du contraire. D'année en année, l'Union fait encore mieux et compte six longueurs d'avance sur son dauphin, le Sporting d'Anderlecht.

Avec une équipe légèrement remaniée, les joueurs d'Alexander Blessin n'ont fait qu'une bouchée des Courtraisiens pour enchaîner un... huitième succès consécutif en championnat. Une série impressionnante, que l'Union devra défendre sur la pelouse de La Gantoise au retour de la trêve.

Mais une question plus large se pose déjà : après avoir manqué le coche lors des deux dernières saisons, l'Union peut-elle, cette fois, aller au bout et remporter son premier titre depuis 1935 ? S'il est encore bien trop tôt pour connaître le nom du champion, les pensionnaires du Joseph Marien sont assurément des concurrents de taille... et peut-être, pour la toute première fois, des favoris ?