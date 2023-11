Diables Rouges : Spileers rejoint le groupe, deux joueurs restent aux vestiaires

La blessure de Vanheusden oblige Tedesco à revoir ses plans pour les deux rencontres de cette trêve internationale.

Jorne Spileers, le jeune défenseur du Club de Bruges, s'entraîne actuellement avec le noyau des Diables Rouges. La blessure de Vanheusden oblige en effet Tedesco à prendre un défenseur supplémentaire et il semble que le jeune Brugeois soit l'élu. Une décision sera prise dans les prochaines heures.

On peut aussi noter, d'après Het Laatste Nieuws, que Amadou Onana et Alexis Saelemaekers soient restés à l'intérieur et ne sont donc pas avec le groupe.

Ce mercredi, les Diables Rouges recevront la Serbie en amical avant de recevoir l'Azerbaïdjan pour le compte des qualifications de l'Euro 2006.