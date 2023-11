Holzhauser, débarassé de Marc Brys, veut à nouveau briller

Raphael Holzhauser connaît des jours difficiles à Oud-Heverlee Louvain. L'ancien international autrichien ne parvient pas à jouer et est mécontent de la situation. Le milieu de terrain est déterminé à se relancer sous la direction d'Oscar García à OHL.

Holzhauser n'a eu que deux occasions de jouer pour Oud-Heverlee Louvain cette saison, totalisant 71 minutes au total. "Je ne peux certainement pas être satisfait de la situation actuelle, qui est aussi nouvelle pour moi", déclare le milieu de terrain offensif dans le Kronen Zeitung autrichien. "Bien sûr, j'ai eu des discussions avec Marc Brys, mais je n'ai pas reçu de véritable raison", ajoute Holzhauser.

Malgré des offres de Turquie et de Bulgarie, l'Autrichien a décidé de rester en Belgique. "Je suis ici depuis quatre ans, je me sens à l'aise et j'ai de bons amis ici", dit-il. Sous la nouvelle direction d'Oscar García à OHL, Holzhauser veut redevenir actif. "Il me connaît encore de mon temps en Autriche. Nous devons corriger nos erreurs individuelles à Louvain, sinon cela deviendra difficile", ajoute Holzhauser.

Malgré le manque de temps de jeu, le milieu de terrain garde confiance en ses capacités, notamment grâce à sa saison réussie avec Beerschot en 2021. Holzhauser avait alors marqué 16 buts et délivré 16 passes décisives en Jupiler Pro League, ce qui lui avait valu une sélection en équipe autrichienne. "J'ai confiance en moi et je peux aider l'équipe. Je ne laisse personne me dire le contraire", affirme-t-il avec détermination.