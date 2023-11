OFFICIEL : Belgique - Serbie déplacé et à huis clos !

Comme nous vous l'annonçions en exclusivité, la rencontre Belgique - Serbie ne se déroulera pas à Bruxelles, mais bien à Den Dreef (Louvain).

Le communiqué mentionne explicitement que le match se jouera "sans fans" - le stade n'a en effet qu'une capacité de 10 000 personnes.

Le communiqué :

"En raison des conditions météorologiques et de l'état de la pelouse du Stade Roi Baudouin à Bruxelles, notre match contre la Serbie se jouera mercredi au Den Dreef à Louvain sans supporters. Tous les acheteurs de billets seront automatiquement remboursés dans les 30 jours."

