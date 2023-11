Le seul regret d'Ameen Al-Dakhil après sa première titularisation chez les Diables

Le défenseur de Burnley a sorti une très bonne prestation avec les Diables. Il regrette néanmoins l'absence du public pour une raison évidente.

Face à la Serbie, Ameen Al-Dakhil a connu sa première titularisation dans une équipe remaniée pour l'occasion côté Diables Rouges. Le défenseur de Burnley s'est dit "très content" de ce premier match.

"J’ai aussi pu jouer 90 minutes et c’était très important pour moi. Ce n’était pas un adversaire facile, ils étaient physiques et présents dans les duels mais on a montré beaucoup de qualités", a ajouté Al-Dakhil.

Une prestation solide de l'ancien du Standard qui s'est montré très propre tant dans sa défense que dans ses relances : "Etre calme, c’est dans ma personnalité. J’ai fait mon match et je suis très heureux de ma prestation. Avec ou sans public, je reste le même.

L'absence de public, un gros point négatif pour cette rencontre et surtout pour Al-Dakhil dont les parents devaient être présents : "Ma famille avait les tickets et ils voulaient venir me voir. Ils ont dû me regarder à la télé même si ce n'est pas la même chose".