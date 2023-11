Le banc de Louvain plutôt qu'un transfert au Club de Bruges

Dans le football, tout va très vite. La preuve avec Mathieu Maertens, à la recherche de ses meilleures sensations à Louvain.

Il y a deux saisons, Mathieu Maertens réalisait un grand championnat avec Louvain, riche de 9 buts et 4 assists en 30 matchs. Son intelligence de jeu et son sens de l'infiltration faisaient du capitaine louvaniste une des valeurs sûres de la compétition.

Cette saison, c'est plus compliqué : Maertens n'affiche qu'une seule titularisation avec OHL, freiné par de multiples blessures et par un certain manque de confiance. Il y a quelques mois, sa blessure au pied l'avait freiné en plein élan, il semble qu'il en paye toujours le prix aujourd'hui.

Pourtant, le joueur de 28 ans aurait pu connaître un destin tout autre : il révèle au Laatste Nieuws avoir été en contact avec le Club de Bruges l'an dernier : "Je voulais voir où se situait mon plafond. Vincent Mannaert a discuté mon agent mais cela ne s'est pas fait. Depuis, j'ai tourné le bouton". Une force de caractère qui lui sera bien nécessaire pour retrouver son meilleur niveau.