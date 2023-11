Benjamin Mendy, acquitté, poursuit Manchester City en justice !

Acquitté après de nombreuses accusations de viol, Benjamin Mendy veut désormais récupérer des années de salaire que lui devrait Manchester City. Il a poursuivi son ancien club en justice.

En janvier dernier, Benjamin Mendy (29 ans) a été acquitté de six accusations de viol et d'agression sexuelle. Six mois plus tard, l'ex-international français sera définitivement blanchi, acquitté de deux autres accusations de viol. Libre, il a repris le cours de sa carrière de footballeur en Ligue 1, à Lorient.

Mais en plus de son image entachée, Mendy a également perdu de nombreux mois de salaire : le latéral poursuit désormais son ancien club, Manchester City, en justice pour récupérer les deux années de retenue sur salaire lorsque Mendy était emprisonné.

Benjamin Mendy touchait à l'époque 110.000€ par semaine, qu'il réclame donc auprès de Manchester City, rapporte la presse anglaise ce lundi. La décision du tribunal pourrait bien faire jurisprudence à l'avenir dans des affaires similaires...