La sécurité des Diables Rouges était gérée par le frère d'un joueur très connu à Anderlecht

Un visage dans les couloirs du Stade Roi Baudouin a semblé familier à quelques journalistes. Un agent de sécurité qui ressemblait énormément à Anthony Vanden Borre qui s'avère être... son frère !

Frank Vanden Borre a peut-être dix ans de plus qu'Anthony, mais l'air de famille reste le même. Hier, il était à la porte de la zone mixte au stade Roi Baudouin, où les joueurs et les journalistes pouvaient se rencontrer après le match entre la Belgique et l'Azerbaïdjan.

Et il connaît les joueurs, d'ailleurs, puisque tous les anciens qui jouaient encore avec son frère l'ont accosté pour lui dire un mot.

Il a annoncé que son frère, que nous n'avons pas vu ni entendu depuis plus d'un an, se porte bien. L'ancien latéral droit d'Anderlecht se trouve actuellement en Argentine. Il voyage à travers le monde et assiste à des matches de football. Il reste cependant souvent à Bruxelles avec sa famille et ses amis.