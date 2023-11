Tedesco n'en voulait pas, mais le calendrier des Diables Rouges va encore se charger

Lors d'une interview accordée il y a quelques semaines, Domenico Tedesco affirmait que la Belgique ne jouerait pas de matchs amicaux en juin. Mais apparemment, ils n'auront pas le choix...

Alors que les blessures des plus grandes stars se multiplient ces derniers mois, comme Gavi qui manquera probablement l'Euro 2024 avec l'Espagne ou encore, chez nos Diables, Thibaut Courtois pour qui ce sera une course contre la montre, on pourrait croire que la tendance devrait aller vers un allègement du calendrier.

Mais bien sûr, il n'en sera rien. La FIFA comme l'UEFA ont un mot d'ordre : toujours plus de matchs. Ligue des Nations, Conference League, Coupe du Monde à 48, bientôt une Coupe du Monde des Clubs new look : le calendrier va au contraire se charger. Et alors que la Nations League devait initialement remplacer les matchs amicaux sans enjeu, il y en aura finalement encore : pensons à ce Belgique-Serbie que le sélectionneur adverse avouait clairement ne pas vouloir jouer. En juin prochain, rebelote : les Diables devront jouer des amicaux avant l'Euro.

La Belgique disputera au moins un amical en juin

Tedesco lui-même, pourtant, a été clair : il n'en veut pas. La préparation à l'Euro sera trop courte, et en parallèle de l'annonce d'Angleterre-Belgique, prochain match de gala, le sélectionneur avait annoncé qu'il n'y aurait pas de matchs amicaux avant de partir pour l'Allemagne. Il y en aura pourtant au moins un : c'est une demande de l'UEFA... et l'Union Belge, qui a bien besoin des rentrées d'argent liées à un match à domicile, n'est pas contre.

Entre le 28 mai et le 10 juin, donc, deux matchs amicaux devraient être disputés. Domenico Tedesco ne pourra pas utiliser ces deux semaines pour préparer calmement l'Euro, et les risques de blessure à quelques jours de la compétition vont augmenter d'autant plus après une saison déjà très chargée. L'argent a parlé...