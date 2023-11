Les terribles mots d'un ancien d'Anderlecht sur la guerre entre Israël et Palestine

La guerre entre Israël et Palestine fait rage depuis le 7 octobre dernier. Le conflit a fait des milliers de morts et a une résonance internationale.

Cela fait depuis un mois et demi que le conflit israélo-palestinien se déchaîne. Suite à l'attaque du Hamas du 7 octobre, le gouvernement israélien a très sévèrement répondu. Selon les estimations communiquées par le gouvernement du Hamas lui-même, 13.300 personnes auraient été tuées dans la bande de Gaza suite aux bombardements d'Israël.

Une situation qui alerte et attriste, aussi pour les personnes vivant à l'étranger, inquiètes pour leur famille concernées en première ligne par ce très grave conflit. C'est le cas de l'ancien joueur d'Anderlecht et de La Gantoise, Kenny Saief. Celui qui joue désormais en Azerbaidjan et qui a encore des proches en Israël s'est confié à The Athletic.

“C’est une période très difficile. Je connais pas mal de personnes au sein de l’armée. C’est un moment où nous devons rester unis. J’espère que les personnes kidnappées pourront revenir rapidement dans leur famille et que l’histoire sera rapidement terminée. J’ai des amis qui jouent au football en Israël. Ils attendent que cela revienne à la normale. Je souhaite que bientôt, nous pourrons vivre à nouveau en paix.”

Les mots lourds de l'ancien d'Anderlecht Kenny Saief

Saief, qui a porté le maillot d'Israël en amical, s'est ensuite exprimé sur le conflit. “Les gens doivent comprendre qu’une organisation terroriste nous a attaqués, ainsi que nos familles et nos amis. Nous avons l’impression d’être le seul pays qui doit se justifier parce qu’il se défend. L’acte commis par le Hamas est inhumain. Ce que tout le monde doit se dire, c’est qu’il faut libérer la Palestine du Hamas…”