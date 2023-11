De Bruxelles au Tchad : Kévin Nicaise a fait ses débuts en tant que sélectionneur

Kévin Nicaise, voilà un nom qui rappellera des souvenirs à certains supporters de l'Union, bien avant la D1A. Le Bruxellois a été nommé sélectionneur du Tchad, dont il a porté les couleurs.

Nous contactons Kevin Nicaise (38 ans) au retour d'une expérience particulière : lui qui a porté à 13 reprises les couleurs du Tchad durant sa carrière de joueur revient de deux rencontres qualificatives pour la Coupe du Monde 2026 en tant que sélectionneur. Le Bruxellois avait été nommé en octobre dernier, et a donc dirigé les Saos lors des deux dernières trêves internationales.

À l'époque déjà, au terme de sa carrière de joueur du côté du Léopold FC à Uccle, la fédération tchadienne l'avait contacté pour intégrer le staff. "Mais entre les problèmes internes à la fédération, qui a été suspendue par la FIFA (pour ingérence gouvernementale, nda), et le COVID, c'était compliqué. Cette fois, j'ai été contacté par le Comité de Normalisation avec une promesse de conditions de travail de qualité et j'ai accepté le projet", nous explique Kévin Nicaise.

Des conditions difficiles pour les qualifications de la Coupe du Monde

Car le Tchad est un petit poucet au sein du football africain et doit faire face à de réelles difficultés organisationnelles. Ainsi, le stade national n'est pas aux normes. "Les deux rencontres qualificatives contre le Mali et Madagascar ont eu lieu dans des conditions compliquées. À une semaine du match, je n'avais pas encore mon billet d'avion. Au final, les joueurs locaux et les expatriés sont arrivés séparément. Le match contre Madagascar (0-3) s'est tenu à Oujda, au Maroc ; nous avons pris un avion de 2h à 7h du matin de Bamako à Casablanca, avant de prendre un mini-van jusqu'à Oujda pendant 10h. La plupart des joueurs n'ont pas dormi", raconte Nicaise.

J'ai eu une séance d'1h45 pour préparer le match contre Madagascar

Dans ces conditions, et alors que les joueurs du championnat tchadien n'ont pas joué depuis... juillet en club, difficile d'obtenir un résultat. "Tactiquement, je n'ai rien à redire à mes joueurs. Au Mali, nous avons même été applaudis pour notre travail. Mais physiquement, c'est difficile face à des joueurs qui évoluent en Allemagne, en France... Madagascar, c'est pareil, il y avait notamment des joueurs comme Lapoussin ou Ilaimaharitra du championnat de Belgique. Et j'ai eu en tout une séance tactique d'1h45 pour mettre en place les deux matchs...".

Marius Mouandilmadji est la star du Tchad

Pourtant, il y a du talent au Tchad, Kevin Nicaise en est persuadé. "Je me l'étais déjà dit quand j'étais joueur : si les conditions étaient meilleures, il y aurait le potentiel pour faire quelque chose de beau. En octobre, nous avions effectué un stage en Arabie Saoudite. Et quand je vois les résultats obtenus alors avec un peu plus de temps pour travailler la tactique, je me dis que c'est possible". Parmi les joueurs vedettes du Tchad : Marius Mouandilmadji, l'ex-Sérésien (buteur au Mali) ou encore Casimir Ninga (ex-Montpellier).

Malheureusement, les promesses de travail dans des conditions sereines n'ont pas forcément été tenues. "On va dire que j'ai été un peu eu. Tout dépend beaucoup du gouvernement au Tchad, et les conditions n'étaient pas bonnes. J'ai retrouvé une situation comparable à celle que je connaissais quand j'étais joueur", regrette l'ancien joueur de l'Union et de Dender. "Mais c'est une situation de transition. Il y aura des élections en fin d'année et une nouvelle fédération va devoir continuer".

En conséquence, le travail de Kévin Nicaise est en théorie... terminé : "J'ai signé jusqu'à fin novembre, car le comité de normalisation ne pouvait pas s'engager plus loin : cela dépendra de la fédération. Si j'ai des garanties pour une situation normale lors des prochaines rencontres, je n'exclus rien à l'avenir. Les prochains matchs sont en mars, donc tout peut changer".

En attendant, Nicaise est de retour en Belgique, où il travaille au sein de l'ACFF en tant qu'instructeur Foot-études Élite. "J'aimerais aussi partager ce savoir-faire belge au Tchad. Les conditions de travail qu'on peut connaître en Afrique nous font relativiser quand on revient. On a tendance à se plaindre pour tout chez nous. C'est une expérience qui m'a fait beaucoup grandir d'être international, déjà à l'époque en tant que joueur. Et c'est toujours une fierté de représenter la nation de mon père", conclut-il.