8 absents contre Genk et jusqu'à 7 en janvier ? Comment Carl Hoefkens gère-t-il la situation au Standard ?

En conférence de presse ce jeudi, Carl Hoefkens a commenté les deux nouvelles arrivées dans son staff. Bernd Thijs et José Jeunechamps sont là pour amener de la stabilité, et une certaine dose d'expérience.

Cette trêve internationale a été mouvementée au Standard. Premièrement, Carl Hoefkens pourrait être privé de huit joueurs pour affronter le Racing Genk, samedi prochain.

Une rencontre pourtant spéciale, puisque le matricule 16 va fêter ses 125 ans d'existence. Des jeux de lumière sont prévus avant la rencontre, ainsi que plusieurs DJ's qui animeront les tribunes de Sclessin.

Mais cette rencontre sera aussi spéciale pour Carl Hoefkens et son nouveau staff. Yaya Touré est parti, Geoffrey Valenne pourrait réintégrer le centre de formation et deux anciens visages de la maison sont de retour : Bernd Thijs et José Jeunechamps.

En conférence de presse ce jeudi, Carl Hoefkens a commenté l'arrivée des deux hommes, qu'il juge essentielle pour la suite de la saison du Standard. "Je ne dirai rien de négatif à propos de ceux qui ont quitté le staff, notamment de Geoffrey qui était très motivé. Il est important qu'il y ait une certaine stabilité dans le staff, c'est pourquoi j'ai opté pour Bernd et José" a commenté le T1 des Rouches.

© photonews

Le Standard privé de 8 joueurs contre Genk... et 7 joueurs en janvier ?

Cette partie de saison, jusqu'à la prochaine trêve internationale du mois de mars, sera déterminante pour Carl Hoefkens et le Standard. Premièrement parce qu'une bonne partie de la saison sera jouée, et que l'on connaîtra presque les six heureux élus qui s'élanceront pour la bataille finale.

Mais aussi parce que cette partie de saison sera difficile pour le Standard, sur plusieurs points. D'abord, les Rouches sont une nouvelle fois confrontés à un calendrier difficile, lors duquel ils doivent encore affronter le Racing Genk, le Club de Bruges, le Sporting d'Anderlecht (2x) et d'autres.

Mais aussi parce que, comme nous vous l'écrivions il y a quelques jours, Carl Hoefkens pourrait être privé de plusieurs joueurs importants, en raison de la Coupe d'Afrique des Nations et de la Coupe d'Asie qui se déroulent au mois de janvier et quasiment jusqu'à mi-février. Si tous les clubs de Pro League devront composer avec cette contrainte, le Standard est l'un des plus contraints. Une période difficile et déterminante.