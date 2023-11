Dolberg, Koita et Denkey peuvent grandement remercier... Alexander Blessin !

La 15e journée de Jupiler Pro League commence ce week-end, avec une rencontre prévue ce vendredi soir entre Saint-Trond et l'Antwerp. Un duel entre deux des meilleurs buteurs de la compétition : Aboubakary Koita et Vincent Janssen.

Les deux meilleurs buteurs de notre championnat sont Aboubakary Koita (STVV) et Kevin Denkey (Cercle). Les deux hommes ont inscrit dix buts et personne ne fait mieux, mais Kasper Dolberg pointe juste derrière, avec neuf unités.

Si les trois attaquants forment le podium du classement des buteurs, ils peuvent tout de même remercier... Alexander Blessin. La tournante de l'entraîneur de l'Union empêche ses joueurs de se battre pour les premiers rôles dans les récompenses individuelles.

Si l'on regarde les buts inscrits par minutes de jeu, la donne est totalement différente : presque tous les attaquants de l'Union sont en tête. À commencer par Amoura (8 buts en 395 minutes), suivi par Gustaf Nilsson (6 buts en 440 minutes), Dennis Eckert (6 buts en 603 minutes) et Kevin Rodriguez (2 buts en 212 minutes).

L'Union et ses chiffres fous

Enfin, cette statistique n'est pas entièrement exacte en considérant Romildo del Piage (RWDM, 1 but en 23 minutes) et George Ilenikhena (Anvers, 3 buts en 134 minutes). Du côté de l'Union, il y a aussi Elton Kabangu (1 but en 78 minutes).

Mais avec un but toutes les 49 minutes, Amoura est bien le meilleur de la classe en termes d'efficacité. Dolberg marque un but toutes les 116 minutes, Koita et Denkey marquent un but toutes les 125 minutes. Et cela pourrait être pire : Vincent Janssen (143 minutes par but), Tarik Tissoudali (198 minutes par but) et le meilleur buteur de l'année dernière Hugo Cuypers (254 minutes par but), par exemple.