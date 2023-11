Le RB Leipzig de Loïs Openda freiné par trois Belges

On retrouvait plusieurs Belges en action cet après-midi outre-Rhin, dans l'élite du football allemand.

Loïs Openda rendait visite et Koen Casteels, Aster Vranckx et Sebastiaan Bornauw cet après-midi à Wolfsburg. Avec les Diables Rouges titulaires, la partie a vu les Loups s'imposer 2-1 et freiner ainsi l'élan du RB Leipzig au classement.

Wind (9e) ouvrait le score pour les locaux avant que Poulsen (52e) n'égalise après le repos, sur un service d'Openda. Rogerio (66e) plantait le but de la victoire pour les Verts.

Un autre Belge, Olivier Deman, était également en action mais a vécu un après-midi bien plus compliqué avec le Werder, qui a été défait par Leverkusen. Le Belge a été l'auteur malheureux d'un contre son camp (lire ici).