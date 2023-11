Liège s'écroule sur la pelouse d'un Beerschot surpuissant

Les Liégeois de Gaëtan Englebert ne se sont pas remis de la défaite face au Lierse d'il y a une semaine.

Il y a une semaine, le FC Liège avait galvaudé une avance de deux buts contre le Lierse et s'était incliné à domicile. Cette semaine, le scénario a été tout à fait différent.. mais pour le même résultat.

Sur la pelouse du Beerschot, les Rats ont en effet ouvert le score après 2 petites minutes grâce à Nzita (1-avant que Michez ne double l'avance des locaux (41', 2-0). Un malheur ne vient jamais seul : Lambot se blesse avant que Bustin ne reçoive son second carton jaune.

La deuxième période n'est qu'une formalité pour le Beerschot qui enfonce le clou avec un troisième but via Reyners (78', 3-0). Au classement, les Liégeoisest désormais à la huitième place au classement et va devoir travailler mentalement avant de recevoir le voisin du RFC Seraing.