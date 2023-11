Dries Mertens ferme la porte à un club Belge (et la ferme même très fort)

À présent âgé de 36 ans, Dries Mertens évolue actuellement pour Galatasaray, où il reste toujours un joueur clé. Son contrat est en fin de validité, mais il ne sait pas encore où son avenir se trouve.

L'attaquant a récemment déclaré qu'il était très probablement en train de vivre sa dernière saison. Quant à savoir s'il sera encore footballeur l'année prochaine, il n'en est pas certain non plus. "La chance est de 50/50", a déclaré l'attaquant dans l'émission Extra Time.

Dries Mertens, âgé de 36 ans, a été formé notamment par le RSC Anderlecht et La Gantoise, mais n'a jamais joué une minute en Jupiler Pro League. Il a débuté en tant que professionnel à l'AGOVV, puis a joué pour le FC Utrecht, le PSV, le SSC Napoli et finalement Galatasaray.

Dans le passé, nous avons vu de nombreux Diables Rouges revenir dans notre pays. L'un d'eux est Jan Vertonghen, qui joue désormais un rôle clé chez les Bruxellois. Mais Mertens ne suivrait même pas l'exemple de Vertonghen, même pas s'il recevait un appel de son ancien coéquipier. "Non, même dans ce cas, je ne le ferais pas", a déclaré Mertens.