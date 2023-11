Supporters en fauteuil roulant menacés pendant le derby bruxellois : Anderlecht réagit fermement !

Vous l'avez probablement vu aussi : la section des supporters du RWDM était en feu avant le derby bruxellois. Des pétards ont été tirés et des feux de Bengale ont été agités. Ce que tout le monde ne savait pas : il y avait des utilisateurs de fauteuils roulants dans cette section.

Les supporters à mobilité réduite du RWDM ont eu la peur de leur vie, avant le derby bruxellois. De nombreux pétards et fumigènes ont été allumés et lancés dans leur section parmi les supporters Molenbeekois situés au-dessus, alors qu'ils se trouvaient à l'intérieur. Quelques utilisateurs de fauteuils roulants ont été heurtés et ont dû attendre avec anxiété jusqu'à l'arrivée des pompiers.



Beaucoup se sont réfugiés dans le couloir et l'ont aussi fait lorsque Anderlecht est revenu au score, de peur de recevoir d'autres projectiles pyrotechniques.

Lors des rencontres disputées au Lotto Park, les supporters extérieurs à mobilité réduite ont déjà fait part du danger qu'ils courent. Anderlecht va désormais installer un toit, plus rapidement que prévu après les événements de dimanche dernier. Le club avait déjà l'habitude d'ouvrir les loges pour les supporters en fauteuil lorsque le parcage visiteurs est plein.