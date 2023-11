Vers un échange entre Will Still et un autre entraîneur de Ligue 1 ?

Will Still fait des ravages avec le Stade de Reims, cinquième de Ligue 1. L'entraîneur belge est convoité par Lyon, dernier.

L'arrivée de Will Still en Ligue 1 a fait beaucoup de bruit. Par son parcours, son âge, mais aussi ses résultats. Le Stade de Reims est cinquième de Ligue 1 et se bat pour les places européennes.

Ce n'est certainement pas le cas de Lyon, bon dernier. L'OL est bien englué dans la zone rouge et s'est séparé de son entraîneur, Fabio Grosso.

Dans la presse française ce jeudi, on apprend que Lyon a dressé un short-list pour remplacer l'Italien, dans laquelle se trouve Will Still. Fait amusant, le Stade de Reims penserait à... Fabio Grosso s'il venait à se séparer de son entraîneur, qui a cependant prolongé l'année dernière jusqu'en 2025.