🎥 Et le prix du but contre son camp le plus ridicule de l'année revient à ...

Daniel Heuer Fernandes s'est malheureusement affiché aux caméras du monde entier. Un autobut qui fera longtemps rigoler. FC St. Pauli 2-2 Hambourg Revivre Daniel Heuer Fernandes est malgré lui entré dans les annales de l'année 2023 vendredi soir. A seulement 30 jours de l'an neuf, le gardien d'Hambourg a assuré sa place dans les bêtisiers. A la demi-heure du match entre son équipe et St Pauli, le gardien et ses défenseurs ont commis une belle boulette. Sur une remise de balle en direction de son but, Fernandes a tenté un dégagement. Cependant avec le rebond sur une pelouse en mauvais état, il a dévissé sa frappe qui est partie directement dans ses propres filets... MIKÄ OMA MAALI! 😂



Täysin käsittämätön tapahtuma St. Paulin ja HSV:n välisessä pelissä, kun HSV:n maalivahti Daniel Heuer Fernandes painaa pallon oman maalin kattoon.#bundesliga pic.twitter.com/XqU7j5ZBBk — Viaplay Urheilu (@ViaplayUrheilu) December 1, 2023



Corrigeer



Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici! Envoie