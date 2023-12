Nationale 1: la RAAL renoue avec la victoire, partage spectaculaire pour l'Olympic

Après trois partages consécutifs, les Loups ont regoûté aux joies d'un succès en Nationale 1 et maintiennent l'écart avec le leader. L'Olympic a dû se contenter d'un point au terme d'un match fou contre les U23 de Gand.

La RAAL avait été tenue en échec lors de ses trois dernières sorties en championnat et a laissé Lokeren creuser l'écart en tête du championnat, les Loups ont retrouvé le chemin de la victoire, samedi soir, au Tivoli.

Grâce à des buts de Maxime Pau et Victor Corneillie, les Louviérois ont émergé dans la dernière demi-heure contre les U23 du Sporting de Charleroi (2-0). La RAAL répond à la victoire de Lokeren (3-0 contre Tienen) et reste deuxième à six points du leader.

Pas de victoire en revanche pour l'Olympic de Charleroi qui, après ses partages contre Visé et l'Antwerp, a été tenu en échec par les U23 de La Gantoise au terme d'un match à rebondissements (3-3). Les Dogues sont septièmes, les jeunes Gantois quatrièmes, avec le même nombre de points qu'Hoogstraten, troisième.

Dans les autres rencontres de la soirée, Virton a gagné à Heist (0-1), Visé a perdu à Hoogstraten (2-1) et Knokke a dominé Dessel (2-0). Au classement, Knokke est 9e avec 19 points, Virton 10e avec 17 unités et Visé ferme la marche avec 13 points.