Une démonstration et un peu d'air pour le Burnley de Vincent Kompany

Burnley a gagné le match capital du bas de tableau en Premier League. Les Clarets en profitent pour se rapprocher du premier non-relégable.

Burnley n'avait plus gagné en Premier League depuis le 3 octobre et restait sur une mauvaise série de six défaites consécutives avant d'affronter Sheffield United, autre promu mal embarqué, samedi après-midi.

Vincent Kompany et ses hommes savaient qu'ils n'avaient pas le droit à l'erreur et ils ont brillamment accompli leur mission. Avec deux buts en première période, signés Rodriguez et Bruun Larsen, et trois autres en seconde période d'Amdouni, Koleosho et Brownhill, les Clarets ont écrasé Sheffield United (5-0).

Un succès aussi large que précieux, car Burnley remonte à la 18e place de Premier League, avec neuf points et revient à deux points du premier non-relégable, Luton Town, qui a subi la loi de Brentford.