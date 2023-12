Une grande première pour Vincent Kompany:"J'espère qu'on vivra encore beaucoup de moments comme ceux-ci"

Deuxième victoire de la saison pour les Clarets et première victoire à domicile pour le coach Kompany en Premier League. Burnley en profite pour abandonner la lanterne rouge. L'ancien capitaine des Diables a vécu l'après-midi parfait à Turf Moore.

Vincent Kompany et Burnley n'avaient pas encore gagné à la maison en Premier League, ils ont attendu un match capital contre un adversaire direct pour enfin faire rugir Turf Moore.

Les Clarets ont écoeuré Sheffield United (5-0) et leur coach savourent cette victoire au goût particulier. "C'est un succès qui signifie énormément pour nous tous", se réjouit Vince The Prine. "On a pu voir cette équipe célébrer avec ses supporters et cela montre à quel point le club attendait cette victoire que nous méritions", ajoute-t-il.

"J'espère qu'on va vivre encore beaucoup de moments comme ceux-là, parce que cette équipe a encore énormément de choses à offrir et j'espère qu'on va continuer comme ça." Burnley en aura besoin, car, si les Clarets se sont débarrassés de la lanterne rouge, ils sont toujours dans la zone rouge avec un point de retard sur le premier non relégable.