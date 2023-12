🎥 La gueulante décisive de Will Still avec Reims

Reims a battu Strasbourg 2-1. La réaction des joueurs a particulièrement plu à Will Still.

La semaine dernière, Reims avait pris un but dès la quatrième minute de jeu à Rennes, précipitant une défaite 3-1. Un scenario qui est resté en travers de la gorge de Will Still : "Les mecs étaient en dilettante, tu savais que ça n'allait pas le faire. C'était une longue journée, une heure bizarre pour jouer (17h) et tu le sens dès la promenade, ils sont à moitié endormis".

Still avait pourtant tenté de remobiliser ses hommes : "Ce sont des choses que tu sens, tu vas dans le vestiaire, tu pousses une gueulante, puis le match commence et tu encaisses après quatre minutes..." se souvient-il au micro de Prime Video.

Le message est semble-t-il bien passé : ce weekend, son équipe s'est imposée 2-1 contre Strasbourg en ouvrant le score après 10 minutes. "Aujourd'hui, il y avait une implication de la part de tout le monde. Une concentration qui te dit que tu vas pouvoir commencer le match et faire des choses correctes" se réjouissait-il.