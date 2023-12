Boudé par Tedesco, il n'a pas dit son dernier mot : "Je veux être à l'Euro"

La carrière d'Albert Sambi Lokonga a pris une tournure assez inattendue. Transféré d'Anderlecht vers Arsenal, le milieu de terrain a transité par Crystal Palace et est désormais prêté à Luton Town.

Dans une interview accordée à Het Gazet Van Antwerpen, Albert Sambi Lokonga s'est d'abord confié sur son état de santé, lui qui est blessé aux ischios.

"Mon retour ? Je vise Manchester City (10 décembre) ou Bournemouth (16 décembre). Ça se rapproche. J’aimerais vraiment être de retour pour le Boxing Day. Le plus frustrant, c'est que je n'avais joué que deux matches pour Luton et à ce moment-là je me sentais vraiment bien dans ma tête. Je pensais avoir été relancé et puis la blessure est arrivée. Cela fait partie du jeu, mais mentalement, ce n'était pas facile à accepter."

Albert Sambi Lokonga n'a pas oublié les Diables Rouges et l'Euro 2024

Considéré il y a encore peu comme un candidat sérieux à une place dans le milieu des terrain des Diables Rouges, Lokonga a depuis perdu beaucoup de crédit. Il compte cependant se montrer et se rappeler au bon souvenir de Domenico Tedesco - mais aussi de Mikel Arteta. "Les six prochains mois décideront de mon avenir. À Arsenal et chez les Diables Rouges. Je ne sais pas où est mon avenir, mais je me sens très bien à Arsenal. Nous verrons. Tant que je serai sous contrat, je me battrai pour intégrer l'équipe."

"Si je crois toujours à l'Euro 2024 ? Bien sûr. Il faut toujours y croire, même si Luton est la chose la plus importante pour moi désormais. Je dois jouer dans mon club et ensuite nous verrons ce qui se passe. Je sais que j'ai encore un long chemin à parcourir. J'ai six mois pour jouer beaucoup de matches et retrouver mon niveau."