🎥 Amir Murillo (ex-Anderlecht) fait taire les critiques et inscrit son premier but au meilleur moment !

L'ancien joueur d'Anderlecht a trouvé le chemin des filets lors de l'Olympico contre Lyon. Son premier but avec l'OM.

Cet été, le transfert d'Amir Murillo du Sporting d'Anderlecht vers l'Olympique de Marseille a posé beaucoup de questions. Mais semaine après semaine, le Panaméen fait taire les critiques sous les ordres de Gennaro Gattuso.

Très généralement titulaire, le latéral droit l'était une nouvelle fois ce mercredi soir dans un Olympico déterminant, contre Lyon. Et Amir Murillo s'est mis en valeur de belle manière, en inscrivant le deuxième but de l'OM en fin de première période. Il s'agit de son premier but avec Marseille. Finalement, Marseille s'est imposé 3-0.