L'heure du divorce entre Courtois et les Diables Rouges a-t-elle sonné ?

Le journaliste espagnol Robert Gomez a lâché une véritable bombe ce mercredi matin. Selon lui, Thibaut Courtois aurait décidé de ne pas participer à l'Euro 2024 avec la Belgique et de se concentrer sur sa revalidation à Madrid.

Cela a beau ne pas être officiel ou confirmé par quelconque partie, mais cette information risque bien d'encore mettre davantage le feu aux poudres. Malgré les réactions (assez modérées) de l'Union belge et du clan Courtois, le mal semble déjà fait.

Surtout qu'au regard du comportement récent de Courtois quant à l'équipe nationale, cette décision aurait du sens. Le gardien de but ne reprendra l'entraînement que quelques mois avant le début de l'Euro. Le Real Madrid veut le voir en pleine forme en vue de la saison prochaine.

Pourtant incontournable, Courtois a-t-il perdu sa place ?

Du point de vue de la carrière de Courtois, une absence à l'Euro ne serait pas si surprenante. Le gardien a 31 ans et il lui reste assurément de très belles années devant lui. Vouloir revenir le plus vite possible et disputer l'Euro, ce serait prendre un énorme (et assez inutile) risque pour le reste de sa carrière.

Courtois est évidemment un élément primordial chez les Diables Rouges, depuis de très nombreuses années. On met difficilement le meilleur gardien du monde sur le côté, malgré même les tensions survenues récemment avec Domenico Tedesco.

Malheureusement, rendons-nous à l'évidence : après l'épisode du brassard de capitaine et le départ de Courtois de l'équipe nationale avant le match contre l'Estonie, la grande majorité de l'attention sera portée sur la relation entre les deux hommes. Ce qui n'est pas bon du tout pour la dynamique de groupe. Se pose également la question des rapports de Courtois avec plusieurs cadres du groupe, tels que Lukaku ou Castagne.

Doit-on calmer le jeu ?

Pour parler d'extrasportif, il est donc peut-être trop tôt. Courtois a dans tous les cas très peu de chances de disputer l'Euro 2024 en juin prochain suite à la gravité de sa blessure. Une fois le gardien en pleine forme, il sera alors venu le temps de mettre les choses au clair. C'est d'ailleurs ce que Lukaku expliquait encore il y a quelques semaines. N'oublions pas que Courtois peut encore rendre de très bons services à l'équipe nationale. Si ce n'est pas en juin prochain, ce sera plus tard. Ou pas...

Comme nous avons pu le voir durant ces éliminatoires, le noyau des Diables Rouges est suffisamment fourni en gardiens de qualité, qui ont remplacé Courtois au pied levé. Tandis que Koen Casteels a montré qu'on pouvait compter sur lui, Matz Sels a réellement pris du galon.