Anthony Moris gardien le plus régulier d'Europe, et talonné par un Belge

Capitaine de l'Union Saint-Gilloise, Anthony Moris s'est imposé depuis plusieurs années comme l'un des gardiens les plus fiables de Belgique.

La carrière d'Anthony Moris est un superbe exemple de revanche sur la vie. L'ancien gardien de Malines a vécu bien des moments difficiles, de sa période sans jouer après le Standard en passant par ses graves blessures.

Mais désormais, le gardien titulaire de l'équipe nationale du Luxembourg est capitaine de l'Union Saint-Gilloise, qui joue les premiers plans depuis son retour en Pro League, domine le championnat cette saison et participe aux compétitions de l'UEFA.

Anthony Moris, gardien le plus régulier en Europe

4e gardien de Pro League cette saison avec le plus de clean sheet cette saison, Moris n'est pas seulement un gardien fiable. Il est aussi le premier nom qu'Alexander Blessin (et à l'époque, Karel Geraerts) coche sur la feuille de match.

La preuve avec la nouvelle Lettre Hebdomadaire de l'Observatoire du Football (CIES), qui révèle les joueurs les plus utilisés sur l'année 2023, en prenant soin de distinguer les clubs associés à l'UEFA ainsi que les joueurs de champ/gardiens de but.

Ainsi, nous découvrons qu'Anthony Moris est le gardien de but le plus utilisé en 2023 dans les clubs de l'UEFA. Le gardien de l'Union Saint-Gilloise compte en effet 62 matchs, pour 5590 minutes. Il fait mieux que certains portiers de renom, tels que Marc-André Ter Stegen (FC Barcelone), Gianluigi Donnarumma (PSG) ou André Onana (Inter Milan/Manchester United).

De plus, Moris (33 ans) est l'un des joueurs les plus âgés de ce classement. Le premier à être plus âgé que lui est Milan Borjan, 36 ans, du Slovan Bratislava. Qui a dit que le poste de gardien était réservé aux "vieux" joueurs ?

Un Belge second du classement UEFA : Maarten Vandevoordt

D'ailleurs, en parlant de jeunes gardiens, le second de ce classement n'est autre que Maarten Vandevoordt, 21 ans. Le jeune gardien de Genk a joué 57 matchs cette saison, pour 5190 minutes. Une belle réponse à ceux qui doutent encore de lui et de ses capacités à devenir un taulier.

En outre, d'autres gardiens de Pro League se retrouvent également bien positionnés dans le classement : Simon Mignolet (Club de Bruges, 13e, 52 matchs, 4680 minutes), Jean Butez (Antwerp, 23e, 49 matchs, 4470 minutes), Kasper Schmeichel (Anderlecht/OGC Nice, 36e, 46 matchs, 4170 minutes). Plus que jamais, la Belgique et son championnat est une terre de gardiens.