Les solides performances de Loïs Openda fatales à un cadre de la Mannschaft

Jusqu'à présent, le Diable réussit très bien son passage en Allemagne.

Loïs Openda connait d'excellents débuts au RB Leipzig. Après une grosse saison en Ligue 1 avec les "Sang et Or" du RC Lens, le Diable Rouge a suscité pas mal d'intérêt, dont celui du club de Bundesliga qui a décroché sa signature contre près de 40 millions d'euros.

Depuis, l'attaquant a déjà disputé 21 matches et a inscrit 14 buts, pour trois passes décisives. Ces excellentes performances ont poussé un gros nom vers le banc.

En effet, d'après Bild, Timo Werner pourrait quitter Leipzig cet hiver, une information confirmée par le directeur sportif Rouven Schröder.

Werner compte pourtant plus de 50 matches internationaux avec l'Allemagne et a déjà marqué plus de 100 buts pour le RB. Cependant, il n'a pas beaucoup joué cette saison et c'est en partie à cause des performances d'Openda.

Il y a donc de fortes chances qu'il soit prêté cet hiver dans le but de se mettre en évidence en vue d'un l'Euro. Manchester United est cité comme destination possible, même si sa saison à Chelsea n'a pas vraiment marqué les esprits.