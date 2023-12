Glen De Boeck furieux : "Je suis ridiculisé"

Glen De Boeck n'est déjà plus l'entraîneur du KV Courtrai. Il a été limogé, après seulement 9 rencontres à la tête des Kerels.

"Je ne peux pas encore dire grand-chose. Je suis extrêmement déçu. Certains joueurs étaient assis dans le vestiaire, les larmes aux yeux", déclarait Glen De Boeck quelques jours après son licenciement.

L'ancien adjoint du RSC Anderlecht a récemment été cité dans la sulfureuse affaire "Mains propres". "Mon licenciement n'a rien à voir avec le football, je ne peux pas en dire plus pour le moment", avait-il dit, confirmant les doutes.

Cette fois-ci, c'est au micro de Radio 1 que De Boeck s'est exprimé. Il garde un certain goût d'amertume, notamment suite aux moqueries qu'il a essuyé. "Cela fait toujours mal. Surtout quand il ne s'agit pas de questions sportives. On se moque de moi. Les gens ont commencé à inventer des choses qui n'avaient pas de sens. On m'a ridiculisé."

Glen De Boeck s'exprime sur son licenciement de Courtrai

"D'un moment à l'autre, j'ai été arraché à mes joueurs et à mon équipe, que je considérais comme des amis. C'est très difficile. Ces dirigeants ne comprennent pas que je suis un être humain en chair et en os. J'ai reçu beaucoup de messages de joueurs qui ne comprenaient pas. J'ai aussi reçu beaucoup de soutien de la part du monde du football, même de la part des plus grands clubs belges, qui m'ont dit que c'était une honte", a-t-il continué.

"J'ai repris Courtrai alors qu'ils sortaient d'un 2 sur 24 et sous ma direction, ils ont fait 8 points sur 24. Cela signifie une amélioration de 400 %. On ne peut pas s'attendre à ce qu'un entraîneur remette tout en ordre en deux mois."