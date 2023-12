Anderlecht face à l'Union Saint-Gilloise en Coupe de Belgique : "C'est un désavantage..."

Anderlecht et l'Union Saint-Gilloise s'affronteront en quarts de finale de la Coupe de Belgique. Un nouveau derby bruxellois qui s'annonce très chaud !

Après avoir éliminé le Standard, Anderlecht tire donc un autre adversaire plus coriace. Théo Leoni sait déjà que ce ne sera pas facile. "L'Union ? Ce n'est pas vrai ? Ce sera un match difficile", déclare-t-il au Het Nieuwblad.

Anderlecht se rendra au parc Duden, car l'Union aura l'avantage du terrain. "A l'Union ? C'est de toute façon un désavantage. Il y a évidemment une grande différence entre jouer à la maison ou à l'extérieur", a-t-il ajouté.

"En tout cas, nous aurons plus d'automatismes que lors du premier match de cette saison contre Union car nous avions beaucoup de nouveaux joueurs. C'est une belle affiche", poursuit Leoni.

Leoni ne voit pas d'inconvénient à ce qu'Anderlecht ait à nouveau tiré un gros nom. "Est-ce que je n'aurais pas préféré un adversaire plus facile ? Non, je suis super content. Je suis un compétiteur et j'aime jouer des gros matchs. Si vous voulez gagner la Coupe, vous devez être capable de gagner contre n'importe qui. Commençons par l'Union", a-t-il conclu.