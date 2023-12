"Des jours où je me dis que trop c'est trop" : la fin d'une ère à l'Antwerp ?

Ritchie De Laet a atteint un cap symbolique avec l'Antwerp. Mais il pourrait bien jouer ses derniers mois au Bosuil.

Hier, Ritchie De Laet a joué son 200e match sous le maillot de l'Antwerp sur le terrain du Cercle de Bruges. Une aventure commencée en 2006 et reprise en 2019 dont il est fier : "J'avais hâte d'y être depuis quelques semaines. C'était vraiment quelque chose que je voulais réaliser, mais à cause de quelques problèmes de santé, il a fallu attendre" raconte-t-il au Laatste Nieuws.

Des pépins physiques qui pourraient compliquer son futur à l'Antwerp : "Il y a parfois des jours où je me dis que trop c'est trop. Les entraîneurs et le staff médical font un travail fantastique pour me maintenir en forme. Dans mon cas, sauter l'entraînement de temps en temps devient nécessaire".

Ritchie De Laet arrive à la fin de son contrat en fin de saison. S'offrira-t-il un ultime challenge à 35 ans ?